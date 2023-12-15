Жесткая авария на перекрестке равнозначных дорог произошла в поселке под Петрозаводском

Водитель малолитражки не уступила дорогу другой малолитражке.
Авария с участием двух иномарок произошла в пятницу, 15 декабря, в поселке Чална Пряжинского района Карелии. Об этом сообщили в ГИБДД республики.
ДТП произошло около 17.00 вечера из-за несоблюдения очередности проезда.
На перекрестке равнозначных дорог 33-летняя водитель Chevrolet Aveo не уступила дорогу Skoda Fabia, которая двигалась справа.
В результате аварии травмы получила 54-летняя женщина — водитель Skoda. По факту ДТП проводится проверка.
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