Жесткая авария на перекрестке равнозначных дорог произошла в поселке под Петрозаводском

Водитель малолитражки не уступила дорогу другой малолитражке.

Авария с участием двух иномарок произошла в пятницу, 15 декабря, в поселке Чална Пряжинского района Карелии. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

ДТП произошло около 17.00 вечера из-за несоблюдения очередности проезда.

На перекрестке равнозначных дорог 33-летняя водитель Chevrolet Aveo не уступила дорогу Skoda Fabia, которая двигалась справа.

В результате аварии травмы получила 54-летняя женщина — водитель Skoda. По факту ДТП проводится проверка.