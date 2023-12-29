Жесткая авария произошла на перекрестке в центре Петрозаводска

Легковой автомобиль на полном ходу протаранил другую легковушку на улице Антикайнена.

Два легковых автомобиля не поделили сегодня, 6 января, перекресток улиц Гоголя и Антикайнена в самом центре Петрозаводска. Жесткая авария попала на камеру наружного наблюдения компании «Сампо».

Судя по видео, все произошло в 15.24 — в этот момент для автомобилей, двигавшихся по улице Антикайнена, горел разрешающий сигнал светофора. Один из автомобилей при этом двигался прямо в сторону проспекта Ленина, в то время как другой начал поворачивать на улицу Гоголя.

Столкновение получилось жестким, первый автомобиль влетел во вторую легковушку на полном ходу. Машины разбились. Водители, тем не менее, самостоятельно покинули транспорт.

Напомним, также сегодня, 6 января, днем произошла авария на Красноармейском мосту, ее участником стал один автомобиль.