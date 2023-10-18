Жесткая авария произошла в самом центре Петрозаводска

На площади Кирова два автомобиля попали в ДТП.
Видео последствий ДТП, произошедшей на площади Кирова и проспекте Карла Маркса, зафиксировал подписчик паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», выложивший видео с регистратора.
Судя по видео, все случилось в районе 13.00 сегодня, 19 октября. Два столкнувшихся друг с другом легковых автомобиля раскидало по проезжей части в районе дома № 12 по проспекту Карла Маркса. При этом один из автомобилей был серьезно поврежден.
На месте аварии работали экстренные службы — скорая помощь и ДПС. Подробности аварии уточняются.
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