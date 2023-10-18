Жесткая авария произошла в самом центре Петрозаводска

На площади Кирова два автомобиля попали в ДТП.

Видео последствий ДТП, произошедшей на площади Кирова и проспекте Карла Маркса, зафиксировал подписчик паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», выложивший видео с регистратора.

Судя по видео, все случилось в районе 13.00 сегодня, 19 октября. Два столкнувшихся друг с другом легковых автомобиля раскидало по проезжей части в районе дома № 12 по проспекту Карла Маркса. При этом один из автомобилей был серьезно поврежден.

На месте аварии работали экстренные службы — скорая помощь и ДПС. Подробности аварии уточняются.