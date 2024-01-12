Жесткая авария произошла вечером на проспекте в Петрозаводске

В ДТП на перекрестке пострадала молодая девушка.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в воскресенье, 14 января, в 21.14 в районе дома № 27 по Октябрьскому проспекту произошло столкновение автомобилей Ford Focus и BMW.

Причиной аварии в ГИБДД назвали маневр водителя Ford, которая при повороте не предоставила преимущества двигавшемуся во встречном направлении автомобилю BMW.

В результате ДТП травмы получила 26-летняя водитель автомобиля Ford, назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.