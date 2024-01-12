Жесткая авария произошла вечером на проспекте в Петрозаводске

В ДТП на перекрестке пострадала молодая девушка.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в воскресенье, 14 января, в 21.14 в районе дома № 27 по Октябрьскому проспекту произошло столкновение автомобилей Ford Focus и BMW.
Причиной аварии в ГИБДД назвали маневр водителя Ford, которая при повороте не предоставила преимущества двигавшемуся во встречном направлении автомобилю BMW.
В результате ДТП травмы получила 26-летняя водитель автомобиля Ford, назначено амбулаторное лечение.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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