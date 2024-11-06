Жесткая авария произошла вечером в центре Петрозаводска

Возле Пименовского моста произошло лобовое столкновение.
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на пересечении улицы Луначарского и набережной Гюллинга в Петрозаводске в 18.31 вечера 6 ноября.
Момент аварии попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк», видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Один из автомобилей двигался по улице Луначарского прямо в сторону Пименовского моста, в то время как другой попытался повернуть на набережную Гюллинга. Лобовое столкновение произошло в центре перекрестка. Транспортные средства получили механические повреждения, информации о пострадавших не было.
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