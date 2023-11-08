Жесткая авария с участием трех машин произошла на окраине Петрозаводска

Очевидцы запечатлели последствия столкновения на Шуйском шоссе.

Видео последствий жесткой аварии в Петрозаводске с участием трех автомобилей было размещено вечером 8 ноября в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, машины получили достаточно серьезные повреждения. Информация о том, пострадал ли кто-нибудь, уточняется.

В паблике сообщили, что столкновение произошло на Шуйском шоссе, в районе дома № 2а, в 17.20 вечера.