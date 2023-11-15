Жесткая авария создала затор на дороге в Петрозаводске

фото: © Скриншот с видео: Сергей Коугия / паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК

В карельской столице на улице Шотмана жестко столкнулись два автомобиля.

О дорожной аварии сообщили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

ДТП произошло в пятницу, 17 ноября, около дома № 31 по улице Шотмана, уточнили в паблике.

«ДТП с пострадавшим», — написали в сети.

Судя по видео, один автомобиль двигался по улице Шотмана в сторону железнодорожного вокзала, а другой - выезжал на улицу Шотмана со двора дома № 31. Авто, ехавшее по дороге в прямом направлении, на скорости влетело в выезжающую со двора машину.

В результате жесткого столкновения автомобили перегородили проезжую часть и создали затор на дороге.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.