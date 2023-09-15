Жесткая лобовая авария произошла в самом центре Петрозаводска

Автомобили не поделили перекресток проспекта Ленина и улицы Куйбышева.

Авария с участием двух автомобилей произошла в Петрозаводске в субботу, 16 сентября, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева.

Все произошло в 20.03 вечера. Один из легковых автомобилей поворачивал с проспекта Ленина на улицу Куйбышева, в то время как другой двигался по Ленина вверх, в сторону вокзала. Столкновение произошло в середине перекрестка. Автомобили получили механические поврежения, информации о пострадавших не поступалою

Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк» и был опубликован в группе «Подслушано у воителей Птз и Карелии».