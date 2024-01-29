Жесткое ДТП на высоких скоростях произошло на оживленной магистрали Петрозаводска

Медики оказали помощь водителю одной из легковушек.
Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска, 30 января, в 12.09, на пересечении улиц Чапаева и Ватутина столкнулись два легковых автомобиля.
Медики оказали разовую помощь автомобилисту одной из машин.
Момент дорожной аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк». Смотреть стоит с 01.30.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание