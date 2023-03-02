Жесткое ДТП произошло на трассе Петрозаводск-Суоярви

Столкновение двух автомобилей произошло в Пряжинском районе.

В минувший четверг, 2 марта, в 13:48 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о том, что на 23 км автодороги 86К-10 Петрозаводск-Суоярви произошло ДТП: попутное столкновение двух автомобилей. Сотрудники пожарной части № 67 по охране поселка Чална привлекались к ликвидации последствий аварии. Об этом пишут в паблике «ОПС по Пряжинскому району».

«Травмированых - нет. Погибших – нет», - говорится в сообщении спасателей.

Судя по фото, легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

Ранее водитель разбил свое авто об березу после ДТП в центре Петрозаводска.