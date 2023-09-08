Жесткое ДТП произошло на въезде в Карелию

фото: скриншот из видео

Об этом сообщили в соцсетях.

В паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург сообщили об аварии 9 сентября.

Самосвал устроил ДТП у поста в Карелию в Сортавале.

Очевидец поделился видеороликом с места события.