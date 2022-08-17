Жесткое лобовое столкновение произошло на перекрестке в городе бумажников Карелии (ВИДЕО)

В Кондопоге в лобовую столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла 17 августа в 20.46 на пересечении улиц Пролетарская и Советов в Кондопоге. Об этом пишет ДТП ПТЗ.

ДТП произошло на регулируемом перекрестке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Советов. В это же время второй участник аварии двигался в прямом направлении.

После жесткого лобового столкновения машины получили механические повреждения, из-за капотов автомобилей пошел дым.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».

Ранее сообщалось, в городе бумажников Карелии мужчина попал под машину.