Жесткое лобовое столкновение произошло на перекрестке в городе бумажников Карелии (ВИДЕО)

В Кондопоге в лобовую столкнулись два легковых автомобиля.
Авария произошла 17 августа в 20.46 на пересечении улиц Пролетарская и Советов в Кондопоге. Об этом пишет ДТП ПТЗ.
ДТП произошло на регулируемом перекрестке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Советов. В это же время второй участник аварии двигался в прямом направлении.
После жесткого лобового столкновения машины получили механические повреждения, из-за капотов автомобилей пошел дым.
Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».
Ранее сообщалось, в городе бумажников Карелии мужчина попал под машину.
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