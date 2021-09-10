Жесткое столкновение автомобилей произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска два автомобиля не поделили перекресток.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру" попал момент ДТП, которое произошло 12 сентября в 23.10 на перекрестке улицы Маршала Мерецкова и проспекта Александра Невского.

Столкновение произошло, когда один из автомобилей совершал левый поворот, а второй следовал прямо.

От удара транспортные средства получили механические повреждения. Части корпуса авто разлетелись по проезжей части.

Видео ДТП было опубликовано в паблике "Подслушано у водителей".