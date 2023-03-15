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Жесткое столкновение произошло на одной из оживленных магистралей Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:40, 16 Марта 2023
фото: © Низомидин Хукумов

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Два кроссовера не поделили перекресток на улице Чапаева.

Жесткая авария произошла на пересечении улиц Чапаева и Чкалова на Перевалке в Петрозаводске. Там столкнулись два автомобиля.

Один из участников аварии двигался по улице Чапаева в сторону Лесного проспекта, в то время как другой автомобиль поворачивал на улицу Чкалова. Столкновение произошло непосредственно на перекрестке, после чего один из автомобилей врезался в ограждение.

Видео инцидента, который попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк», было опубликовано в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

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