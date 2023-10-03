Жесткое столкновение произошло на перекрестке Петрозаводска в час пик

фото: Скриншот из видео паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Окатив дорогу водой, два автомобиля сошлись на улице Чапаева.

Жесткая авария произошла сегодня, 4 октября, в 8.42 утра на пересечении улиц Чапаева и Ватутина в Петрозаводске. Два автомобиля столкнулись на оживленном перекрестке прямо в час-пик.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк» и был опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Одна из машин двигалась вверх по улице Чапаева, в то время как другая поворачивала на Ватутина в сторону улицы Олонецкой. Столкновение произошло прямо в центре перекрестка, затем одну из машин отнесло на тротуар.

Автомобили получили механические повреждения, подробности аварии уточняются.

Ранее появились подробности лобового столкновения иномарок в Петрозаводске.