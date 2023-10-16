Жесткое утреннее ДТП на Ключевой в Петрозаводске попало в объектив камеры

Две легковушки перегородили улицу Репникова в карельской столице.

Как сообщили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», 17 октября, примерно в 09.00, на улице Репникова, в районе стыка с Ключевским шоссе, столкнулись две легковушки.



Движение затруднено в обе стороны. У ГИБДД Петрозаводска на данную минуту информации нет.



Напомним, накануне мы сообщали о двух дорожных авариях в этом районе.







