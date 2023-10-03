Жестокий шторм на Ладоге ожидают синоптики в эту среду

Со второй половины дня специалисты прогнозируют в Приладожье штормовой ветер до 30 м/с.

Как сообщили власти Сортавальского района, со второй половины дня 4 октября в карельском Приладожье и в акватории самого большого озера Европы ожидается очень сильный ветер с порывами 25-30 м/с.



Чиновники ссылаются на республиканский ЦГМС. Отметим, «жестоким штормом» согласно шкале Бофорта называют ветер со скоростью от 28,5 до 32,6 метра в секунду.



Напомним, ночью 4 октября по южным, днем по южным и центральным районам пройдут дожди, местами сильные.



Ранее мы писали о том, что из-за угрозы затяжных ливней приподняли затвор на Лососинской плотине под Петрозаводском.





