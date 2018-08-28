Жестоко убивший в Финляндии вьетнамца житель Петрозаводска может сесть пожизненно

Задержанному в Финляндии россиянину грозит пожизненный срок за жесткое убийство вьетнамского студента в одном из общежитий Миккели, сообщают СМИ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Lansi-Savo.

Напомним, по версии следствия, 1 ноября 2017 года, в городе Миккели 20-летний житель Карелии зарезал в общежитии вьетнамского студента местного университета. Момент нападения видел свидетель. Подозреваемый был задержан, а впоследствии арестован. Он является жителем Петрозаводска.

В настоящее время, как пишут финские издания, прокурор требует для 20-летнего россиянина "пожизненное заключение за убийство с отягчающими обстоятельствами".

Со ссылкой на материалы следствия газета также сообщает подробности преступления. Издание пишет, что обвиняемый нанес жертве, гражданину Вьетнама 1995 года рождения, не менее 150 ножевых ранений, от которых тот скончался на месте. При этом была ранена и подруга убитого.

Прокурор считает, что убийство было спланировано, так как компьютер и телефон обвиняемого содержат материалы, обучающие совершению подобного преступления.

Адвокаты россиянина, в свою очередь, отрицают подобный план, ссылаясь на данные психологической экспертизы, подтверждающие ограниченную вменяемость подзащитного. Преступник и жертва были едва знакомы, а погибший студент был выбран в качестве жертвы случайно.

Как ожидается, вердикт по данному делу будет вынесен через месяц.