Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
11:37, 28 Августа 2018

Жестоко убивший в Финляндии вьетнамца житель Петрозаводска может сесть пожизненно

По теме

В Костомукше сотрудник магазина совершил преступление на рабочем месте
28.08.18 09:36
Гость обокрал приютившую его в Костомукше семью
28.08.18 08:20
Две 43-летние женщины пытались вынести несколько кило мяса из магазина в Петрозаводске
28.08.18 06:40
Все новости
Загрузка...

Задержанному в Финляндии россиянину грозит пожизненный срок за жесткое убийство вьетнамского студента в одном из общежитий Миккели, сообщают СМИ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Lansi-Savo.

Напомним, по версии следствия, 1 ноября 2017 года, в городе Миккели 20-летний житель Карелии зарезал в общежитии вьетнамского студента местного университета. Момент нападения видел свидетель. Подозреваемый был задержан, а впоследствии арестован. Он является жителем Петрозаводска.

В настоящее время, как пишут финские издания, прокурор требует для 20-летнего россиянина "пожизненное заключение за убийство с отягчающими обстоятельствами".

Со ссылкой на материалы следствия газета также сообщает подробности преступления. Издание пишет, что обвиняемый нанес жертве, гражданину Вьетнама 1995 года рождения, не менее 150 ножевых ранений, от которых тот скончался на месте. При этом была ранена и подруга убитого.

Прокурор считает, что убийство было спланировано, так как компьютер и телефон обвиняемого содержат материалы, обучающие совершению подобного преступления.

Адвокаты россиянина, в свою очередь, отрицают подобный план, ссылаясь на данные психологической экспертизы, подтверждающие ограниченную вменяемость подзащитного. Преступник и жертва были едва знакомы, а погибший студент был выбран в качестве жертвы случайно.

Как ожидается, вердикт по данному делу будет вынесен через месяц.

По теме

В Костомукше сотрудник магазина совершил преступление на рабочем месте
28.08.18 09:36
Гость обокрал приютившую его в Костомукше семью
28.08.18 08:20
Две 43-летние женщины пытались вынести несколько кило мяса из магазина в Петрозаводске
28.08.18 06:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-08-28 11:50:26
У них - да. У нас 6-12 лет тюрьмы и снова режь. А иного делать по своей карме они не могут. Зачем выпускать?
Orava
2018-08-28 11:45:02
Усыпить
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
22.08.2018, 16:23
"Надеялся, что все обойдется"
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России
21.08.2018, 11:22
ВИДЕО: Автомобиль жестко сбил женщину на "зебре" в Петрозаводске
21.08.2018, 12:33
ФОТО: Ветер начал валить деревья во дворах Петрозаводска

Аналитика

27.08.2018 14:54
Обществоведение
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 6
Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Работает там, где не работают другие
21.08.2018 09:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
27.08.2018 10:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»