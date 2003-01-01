Жестокое избиение мужчины в Петрозаводске попало на видео

На Древлянке лежавшего на земле мужчину ударили ногой по голове.

В социальных сетях появилось видео жестокого избиения, произошедшего в Петрозаводске в микрорайоне Древлянка.

Конфликт произошел в ночь на 5 октября на Березовой аллее.

— В конфликте участвуют три мужчины. Один из них был избит и лежал на земле, — сообщил паблик «Моя Древлянка | Сообщество жителей».

Начало конфликта не попало на видео. Но на кадрах видно, как полураздетый агрессор ударил ногой по голове мужчину, который к тому моменту упал на асфальт и не мог защищаться. После этого нападавший разогнал людей, находившихся поблизости.

Напомним, ранее в ночном клубе Петрозаводска произошла очередная драка с участием горячих парней.