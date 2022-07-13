Жестокое убийство произошло в Петрозаводске во время пьяных посиделок

Мужчина с ножом бросился на своего собутыльника, сообщили в Следкоме Карелии.
В Петрозаводске местный Следком возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве.
По данным следствие, все произошло вечером 13 июля этого года. Распивая в квартире алкоголь вместе со своим знакомым, мужчиной 1974 года рождения, фигурант поссорился с ним и напал на собутыльника с ножом. Нескольких ударов хватило для смерти потерпевшего.
Подозреваемый был задержан, сейчас решается вопрос о его аресте.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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