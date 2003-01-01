Жилеты были в лодке: новые подробности трагедии с пропавшим в Онежском озере рыбаком

«Столица на Онего» выяснила новые подробности трагедии, которая произошла в Кондопожской губе Онежского озера 5 октября.

Ранее мы рассказывали, что в воскресенье, 5 октября, около острова Нигориш в Кондопожской губе перевернулся катер с двумя рыбаками на борту. Один выбрался, второй пропал без вести. Тело второго ищут до сих пор. Сегодня, 7 октября, как рассказали в МЧС Карелии поисками занимаются 9 человек на 6 лодках. В том числе 4 сотрудника МЧС. В поисках используют квадрокоптер.

Тем временем в МВД Карелии «Столице» рассказали новые подробности случившегося. Выяснилось, что на катере рыбачили два друга из Петрозаводска. Они ставили сети. В открытом озере у них закончился бензин, пришлось грести на веслах. Около безымянного острова катер перевернула большая волна. Одному мужчине удалось доплыть до острова, второй — 1976 года рождения — доплыть не смог. Ведутся поиски его тела.

В этой трагичной истории есть еще одна ложка дегтя. У мужчин были спасательные жилеты, но они были убраны в отсек катера. В сильную волну и со сломанным мотором надеть жилеты было жизненно необходимо. Тем более берег был относительно близко. Но почему-то рыбаки это не сделали. В итоге к кому-то в семью пришла беда. По данным на 16 часов 7 октября, тело пропавшего все еще не найдено.

В МВД и в МЧС Карелии предупреждают рыбаков перед выходом на водоемы смотреть прогноз погоды, брать с собой запас топлива, обязательно надевать спасательные жилеты. Помните, вас ждут дома близкие.

