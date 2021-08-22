Жилфонд Петрозаводска готов к отопительному сезону на 92 %

В администрации столицы Карелии перечислили управляющие компании, отстающие в подготовительных работах к предстоящему отопительному сезону.

Готовность к зиме, по данным управляющих организаций, составляет 92 %: промывка систем на 90 %, опрессовка на 84 %. Пока по всем видам работ, к примеру, отстают ООО «Благоустройство», ООО «Лидер», ООО «КЭСКО» и другие. Низкий процент выполнения по гидропневматической промывке и испытаниям внутридомовых систем центрального отопления также у ООО «Карелия», ООО «НТУ» и др. Об этом доложил директор МКУ «Служба заказчика» Вячеслав Пухач на очередном заседании штаба по подготовке к отопительному сезону, сообщили в мэрии.

- На прошлой неделе по данным фактам отставания было направлено обращение в прокуратуру, на этой мы также соберём информацию и подготовим документы в надзорные органы, чтобы организации предпринимали более деятельные меры, – отметил Вячеслав Пухач.

Представитель ООО «Карелия», находившийся на совещании, заверил, что на данный момент системы промыты и опрессованы в 41 многоквартирном доме, ещё в 23 необходимые работы выполнят в ближайшее время. К следующему заседанию штаба компания предоставит необходимую информацию.

На конец прошлой недели полностью готовы по всем видам выполненных работ были многоквартирные дома ООО УК «Территория», ООО «ОнегоСтройСервис» и ООО «Новый порядок». Сейчас этот список расширился, необходимые акты находятся на проверке специалистов.

О готовности сетей теплоснабжения Петрозаводской ТЭЦ на штабе доложил директор предприятия Василий Карпов. Работы на системах, которые подключены напрямую к ТГК-1 и обеспечивают отопление в домах жителей карельской столицы, сделаны на 80 %. Это касается как промывки, так и опрессовки сетей теплоснабжения.

- Ремонт оборудования идёт в соответствии с графиком, замечаний пока нет, – подчеркнул Василий Карпов.