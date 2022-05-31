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«Жили всего лишь бабушка с дедушкой, но и им привозили корреспонденцию»

Новости. Общество
13:32, 07 Июня 2022
фото: Взлетно-посадочная полоса аэропорта Пудож © Георгий Хавский / Яндекс.Карты

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Для внутреннего авиасообщения в районах Карелии будут восстанавливаться оставшиеся с советских времен аэродромы и посадочные площадки.

На недавней встрече с президентом Владимиром Путиным глава Карелии Артур Парфенчиков поднял вопрос о возрождении в республике внутрирегионального авиационного сообщения. Он попросил поддержки в скорейшей реализации программы, которая уже утверждена правительством России, — о создании в республике федерального казенного предприятия — «Аэропорт Карелии», и получил добро руководителя страны на дальнейшую работу по этому проекту. 

То, что внутреннее авиасообщение необходимо возрождать, в республике мало кто сомневается. Когда-то эта система уже работала достаточно эффективно. И пусть это были маленькие «Аннушки» (самолеты «АН-2»), «кукурузники» и вертолеты, но они летали с пассажирами и грузами и в Сегежу, и в Пудож, и даже в самые северные точки Карелии.

Единственный в республике заслуженный пилот России, петрозаводчанин Виктор Кузнецов, успешно пролетавший по республике на различных типах вертолетов целых 40 лет, так рассказывал об организации внутрирегионального авиасообщения в советские годы.

— В Петрозаводском авиапредприятии работали 220 пилотов, а всего трудились 850 человек. Тогда имелись три эскадрильи самолетов «АН-2», минимум по 10 бортов в каждой, и столько же эскадрилий различных типов вертолетов.

Аэродромы имелись в Пудоже, Сегеже, Калевале, Сортавале, Костомукше, а в Лоухи, Кеми и Беломорске — посадочные площадки. По всем этим направлениям «АН-2» перевозили большое количество пассажиров. Жители Карелии летали из Петрозаводска в районы, существовали и межрайонные рейсы, так что на самолете можно было добраться из одной части республики в другую. Вертолеты раз в неделю доставляли почту в самые отдаленные поселки.

Помню, что, например, в крошечной деревеньке Петровский Ям в Сегежском районе, которой сегодня уже не существует, жили всего лишь бабушка с дедушкой, однако и им привозили корреспонденцию, — вспоминает   Виктор Николаевич. — Я уже не говорю о безусловном выполнении санитарных рейсов даже на острова в Онего и Белом море, в любые, самые отдаленные уголки Карелии.

Как в Карелии будут возрождать малую авиацию, читайте в материале «Аннушки» возвращаются».

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