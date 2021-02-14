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Жилинспекторы заставили управляющие компании сбить опасные сосульки на Зареке в Петрозаводске

Новости. Общество
15:12, 15 Февраля 2021
фото: © Госкомитет по строительному, жилищному и дорнадзору Карелии
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Жилинспекторы проверили содержание кровель в зимний период в микрорайоне Зарека в Петрозаводске и нашли нарушения, которые потребовали исправить управляющие компании, сообщили в Госкомитете по строительному, жилищному и дорнадзору Карелии.

В ходе очередного рейда специалисты Госкомитета выявили ряд нарушений, касающихся ненадлежащего содержания кровель в домах № 4,6, 24 по улице Ригачина, а также № 19 и 26 по улице Чернышевского, на крышах которых образовались наледь и сосульки, представляющие угрозу не только для жителей домов, но и прохожих.

О выявленных нарушениях Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда сотрудники надзорного ведомства проинформировали управляющие организации, потребовав их устранения в кратчайшие сроки.

Компании оперативно отреагировали, и уже на следующий день кровли были очищены.

Проведение рейдовых мероприятий в столице и районах республики продолжается.

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