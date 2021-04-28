Жилищное строительство сократилось в половине муниципалитетов Карелии - список

Жилищное строительство в Карелии в первом квартале 2021 года выросло на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в половине муниципалитетов этот показатель сократился.

Такой вывод следует из данных Карелиястата о количестве введенного в действие жилья за отчетный период.

Лидерами «антирейтинга» стали Лоухский район, где жилищное строительство сократилось на 82,8%, Муезерский (спад на 54,7%) и Олонецкий (49%). Снижение показателей зафиксировано также в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Питкярантском, Пряжинском и Сортавальском районах. Одновременно в ряде других муниципалитетов жилищное строительство выросло в несколько раз — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».