Реклама на сайте
Прислать новость
Россия составит список недружественных стран 18
28.04.2021 22:00
Кандидат в мэры Петрозаводска: «Перевозками должен заниматься город, а не частник, которому главное — получить прибыль» 14
28.04.2021 15:35
Врач предупредил родителей об опасности частого купания детей
28.04.2021 19:40
Туристы России выбрали для отдыха летом район Карелии, где расположено большинство исправительных колоний 3
28.04.2021 18:40
Домашняя собака спасла жизнь брошенному в зарослях новорожденному ребенку 3
28.04.2021 19:10

Жилищное строительство сократилось в половине муниципалитетов Карелии - список

Новости. Общество
11:05, 29 Апреля 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив
Загрузка...

Жилищное строительство в Карелии в первом квартале 2021 года выросло на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в половине муниципалитетов этот показатель сократился.

Такой вывод следует из данных Карелиястата о количестве введенного в действие жилья за отчетный период.

Лидерами «антирейтинга» стали Лоухский район, где жилищное строительство сократилось на 82,8%, Муезерский (спад на 54,7%) и  Олонецкий (49%).

Снижение показателей зафиксировано также в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Питкярантском, Пряжинском и Сортавальском районах.

Одновременно в ряде других муниципалитетов жилищное строительство выросло в несколько раз — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»

Аналитика

28.04.2021 11:50
Политкухня
Андрей Гущин: «Реальную власть в Петрозаводске нужно возвращать горожанам» 8
Мэрия — это всего лишь инструмент в руках граждан, считает участник конкурса на должность главы Петрозаводска коммунист Андрей Гущин.
«Ковидный» год установил в Карелии рекорд смертности за десятилетие 4
27.04.2021 16:02
Первомай неотмененный 3
27.04.2021 13:00
«У города должен быть свой характер» 12
27.04.2021 11:50
Ровесник гагаринского полета 6
27.04.2021 08:54
Вся аналитика

Чтиво

27.04.2021 17:01
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 2
26.04.2021 11:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»