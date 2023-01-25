Жилищное строительство в январе выросло в Карелии

В Карелии в январе было введено в действие 49,1 тыс. кв. метров жилья, что на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Об этом сообщает Карелиястат.
Большая часть жилья была построена населением в рамках ИЖС.
За первый месяц года введено 190 одноэтажных домов, 137 двухэтажных, три — восьмиэтажных и один шестиэтажный. В них расположено 566 квартир.
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