Жилищное строительство в Карелии сократилось за первые два месяца 2023 года

Ввод в действие жилых домов в январе-феврале 2023 года в Карелии сократился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Карелиястат.

За два месяца было построено 863 квартиры общей площадью 70,5 тыс. кв. метров.

Ввод в действие жилых домов, построенных населением, сократился на 18,4%. В рамках ИЖС было построено 465 домов.

В 15 районах республики ввод жилья обеспечен полностью за счёт индивидуального жилищного строительства.

В Петрозаводском, Костомукшском городских округах, в Беломорском, Лоухском, Муезерском, Сегежском муниципальных районах объём сданного в эксплуатацию жилья увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.