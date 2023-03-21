Жилищное строительство в Карелии сократилось за первые два месяца 2023 года

Ввод в действие жилых домов в январе-феврале 2023 года в Карелии сократился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Карелиястат.
За два месяца было построено 863 квартиры общей площадью 70,5 тыс. кв. метров.
Ввод в действие жилых домов, построенных населением, сократился на 18,4%. В рамках ИЖС было построено 465 домов.
В 15 районах республики ввод жилья обеспечен полностью за счёт индивидуального жилищного строительства.
В Петрозаводском, Костомукшском городских округах, в Беломорском, Лоухском, Муезерском, Сегежском муниципальных районах объём сданного в эксплуатацию жилья увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.
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