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Жилищное строительство в Карелии упало на 3,8%

Новости. Экономика
11:26, 16 Марта 2023
фото: © Правительство Карелии

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В начале года в республике не введено ни одного дома, построенного за бюджетные средства.

В нынешнем году в Карелии отмечен спад жилищного строительства. По данным официальной статистики, в январе-феврале в республике было введено в действие 70,5 тысячи квадратных метров жилья, что на 3,8% меньше, чем в аналогичный прошлогодний период.

Как отметили в Росстате, в начале года в регионе не было построено ни одного дома за бюджетные средства. При этом удельный вес индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья составил 68,8%.  

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