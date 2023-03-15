Жилищное строительство в Карелии упало на 3,8%

В начале года в республике не введено ни одного дома, построенного за бюджетные средства.

В нынешнем году в Карелии отмечен спад жилищного строительства. По данным официальной статистики, в январе-феврале в республике было введено в действие 70,5 тысячи квадратных метров жилья, что на 3,8% меньше, чем в аналогичный прошлогодний период.

Как отметили в Росстате, в начале года в регионе не было построено ни одного дома за бюджетные средства. При этом удельный вес индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья составил 68,8%.