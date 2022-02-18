Жилищное строительство в Карелии в 2021 году выросло на 10,3%

В Карелии в прошлом году было введено в действие 4320 квартир и индивидуальных жилых домов общей площадью 324,5 тыс. кв. метров.

Это на 10,3% больше, чем в 2020 году, сообщает Карелиястат.

В большинстве районов Карелии дома возводили только в рамках ИЖС. В результате в сельской местности жилищное строительство выросло в 1,5 раза.

Население за свой счёт и с помощью кредитов построило 1910 домов общей площадью 198,6 тыс. кв. метров.

Удельный вес индивидуального жилищного строительства в общей площади жилых домов вырос с 44,9% в 2020 году до 61,2% — в 2021.