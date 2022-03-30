Жилищное строительство в Карелии в 2022 году выросло почти в 3 раза

В январе–феврале 2022 года в Карелии было построено 73,3 тыс. кв. метров жилья, что в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

В общем объеме введенного жилья более 81% составили дома, построенные в рамках ИЖС.

Жители Карелии за свой счёт и с помощью кредитов построили 533 дома общей площадью 59,6 тыс. кв. метров — в 3,2 раза больше по сравнению с январем-февралем 2021 года.