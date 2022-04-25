Жилищное строительство в Карелии в 2022 году выросло в 2,2 раза

В январе–марте 2022 года в Карелии было введено в действие 114,6 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Карелиястат.

За три месяца были сданы 1,5 тыс. квартир. Средний размер одной квартиры (включая дома, построенные населением) составил 77 кв. метров, при этом в многоквартирных жилых домах, построенных застройщиками — юридическими лицами, средний размер квартиры составил 49 кв. метров, в индивидуальных домах — 110 кв. метров

Населением за свой счёт и с помощью кредитов построено 674 дома общей площадью 74,5 тыс. кв. метров, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года. Удельный вес индивидуального жилищного строительства в общем объёме ввода жилья по республике составил 65%. В 15 муниципальных районах республики ввод жилья обеспечен полностью за счёт ИЖС.