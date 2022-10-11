Жилищное строительство в Карелии выросло почти на 43% в 2022 году

Обща площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию за 9 месяцев 2022 года, достигла 259 тыс. кв. метров, что на 42,7% больше, чем за тот же период 2021 года.

Об этом сообщает Карелиястат.

За отчетный период было сдано 3,4 тыс. квартир — на 1018 больше, чем в январе–сентябре 2021 года.

Почти 60% жилья было построено в рамках ИЖС, которое выросло в Карелии на 39,7%.

Рост жилищного строительства произошел во всех городских округах и муниципальных районах, кроме Беломорского.