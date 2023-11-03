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Жилищные инспекторы проконтролировали качество уборки придомовых территорий в Петрозаводске

Новости. Общество
10:30, 05 Ноября 2023
фото: Госкомитет Карелии по жилищному надзору

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На прошлой неделе рейды прошли во всех районах города.

Жилищные инспекторы контролируют качество уборки придомовых территорий в Петрозаводске, сообщили 4 ноября в паблике Госкомитета Карелии по жилищному надзору.

С 30 октября по 4 ноября рейды прошли во всех районах города, отметили в сообществе. Инспекторы проверили содержание придомовых территорий многоквартирных домов свыше чем по 200 адресам.

«Особое внимание уделялось посыпке пешеходных дорожек противогололедными смесями и песком, очистке от снега и наледи ступенек при входе в подъезды, состоянию кровель, детских площадок, пандусов и парковок личного автотранспорта», — подчеркнули в источнике.

Нарушения обнаружили по 63 адресам. Информацию направили в управляющие организации для принятия оперативных мер.

Кроме того, в адрес управляющих компаний и ТСЖ Госкомтет направил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в части надлежащей уборки дворов и кровель МКД от снега и наледи.

Мониторинг качества уборки территорий будет продолжен, рассказали в Госкомитете.

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