Жилищные инспекторы проконтролировали качество уборки придомовых территорий в Петрозаводске

На прошлой неделе рейды прошли во всех районах города.
Жилищные инспекторы контролируют качество уборки придомовых территорий в Петрозаводске, сообщили 4 ноября в паблике
С 30 октября по 4 ноября рейды прошли во всех районах города, отметили в сообществе. Инспекторы проверили содержание придомовых территорий многоквартирных домов свыше чем по 200 адресам.
«Особое внимание уделялось посыпке пешеходных дорожек противогололедными смесями и песком, очистке от снега и наледи ступенек при входе в подъезды, состоянию кровель, детских площадок, пандусов и парковок личного автотранспорта», — подчеркнули в источнике.
Нарушения обнаружили по 63 адресам. Информацию направили в управляющие организации для принятия оперативных мер.
Кроме того, в адрес управляющих компаний и ТСЖ Госкомтет направил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в части надлежащей уборки дворов и кровель МКД от снега и наледи.
Мониторинг качества уборки территорий будет продолжен, рассказали в Госкомитете.
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