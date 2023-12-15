Жилищные права женщины с инвалидностью защитила прокуратура Питкярантского района

После пожара в декабре 2022 года дом, в котором проживала женщина, признали аварийным.

Прокуратура Питкярантского района провела проверку по информации в СМИ о нарушении жилищных прав жительницы п. Харлу, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

Обнаружили, что после пожара в декабре 2022 года дом, в котором проживала женщина, признали аварийным, все соседи переехали и пенсионерка осталась одна. Срок расселения определили до конца 2033 года.

Проводимую районной администрацией работу по формированию специализированного жилищного фонда, в том числе путем приобретения «временных» жилых помещений, прокурор признал неэффективной и внес в адрес главы органа местного самоуправления представление об устранении нарушений жилищного законодательства.

По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования в маневренный фонд приобрели несколько жилых помещений. Поскольку переселение в них производится только в заявительном порядке, прокуратура района помогла женщине собрать необходимые документы и встать на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении.

Как рассказали в источнике, в ноябре текущего года женщина переехала в благоустроенную квартиру.