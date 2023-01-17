Жилнадзор: Населению Карелии вернули 1,2 млн рублей ошибочно начисленных за ЖКУ

Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору в 2022 году рассмотрел 855 жалоб жителей на переплату за коммунальные услуги.

По сообщению комитета, жалобы связаны, в основном, с начислением платы за общее имущество многоквартирных домов, отопление и водоснабжение, некорректным применением тарифа на содержание и ремонт общего имущества, нарушениями при начислении платы за вывоз мусора.

Как утверждают в Госкомитете, после проверок, жителям Карелии вернули 1,2 млн рублей, которые были необоснованно начислены им в виде платы за жилищно-коммунальные услуги.

Жилнадзор рекомендовал населению выяснять причины повышения платежей за ЖКУ у поставщиков услуг, а если их ответы не устраивают, то обращаться за разъяснениями Госкомитет.