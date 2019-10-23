"Жило-было дерево". Ночь искусств в музее "Кижи"

В воскресенье, 3 ноября, музей "Кижи" приглашает петрозаводчан и гостей столицы Карелии принять участие в акции "Ночь искусств".

Подготовлено множество интересных мероприятий, которые пройдут на двух площадках – в квартале исторической застройки и на площади Кирова.

"Ночь искусств" в "Старом городе"

Лекционно-выставочный комплекс музея-заповедника "Кижи" (ул. Федосовой, 19). Время работы: 14.00-21.00.

- Экскурсия-игра по выставке "Все дело в лодке" (бесплатно);

- "Деревянные игрушки": демонстрация изготовления и выставка изделий мастера Дмитрия Москина на выставке "Всё дело в лодке" (14.00-20.00), бесплатно;

- Мастер-класс "Сказочный улов" (роспись по дереву в технике "пуантилизм") –14.30, 15.30, 16.30 (100 рублей);

- Мастер-класс "Кибас" (плетение из берёсты) – 17.30, 18.30, 19.30 (150 рублей);

- Программа "Мастерица нить" (экскурсия, демонстрация ремесел, фотографирование в костюмах) на выставке "Кувадка. Кукла на счастье" – 16.00, 17.00 (70 рублей);

- Сказка "Гуси-лебеди" – 16.00, 17.00 (50 рублей);

- "Сказки на ночь" от "кижской сказочницы" Елены Герасимовой – 18.00, 19.00 (бесплатно);

- "Сказки на ночь" от "кижского сказочника" Олега Скобелева –

16.30, 18.30, 19.30 (бесплатно).

Кузница (Неглинская наб., 4). Время работы: 15.00-19.00.

- Экскурсия "Истории деревянного города" по кварталу исторической застройки Петрозаводска – 15.00 ( 70 рублей);

- Сказ о кузнеце и плотнике (с демонстрацией кузнечного и плотницкого ремесла) –16.00, 17.00, 18.00 (150 рублей);

Площадка перед домом купца Кучевского (Неглинская набережная, 23). Время работы: 16.00-18.00.

Игры и забавы:

- игра "Киженга" ("Дженга" большого размера);

- аттракцион "Неудержимое бревно";

- конкурс "Хитрый гвоздь".

Студия "Кижская палитра" музея-заповедника "Кижи" (Неглинская наб., 3). Время работы: 15.00-21.00.

- Мастер-класс "Расписное дерево" (изготовление броши из глины) – 16.00, 17.30, 19.00 (150 рублей).



Музейный дворик (Неглинская наб., 3) – игра в кюккя (16.00-19.00).

Музейное здание (ул. Федосовой, 15) – "Бесёдная фатера" – интерактивная программа фольклорно-этнографического ансамбля музея "Кижи". Начало: 19.00 (бесплатно).

"Ночь искусств" на Соборной площади



Выставочный зал (пл. Кирова, 10а). Время работы: 17.00-23.00.

- Музыкальная программа "Шум леса". DJ SuperVasya (Санкт-Петербург) –17.00 ( бесплатно);

- Подведение итогов конкурса музейного селфи "Minuška" –17.30. Выставка "Секреты старых плотников".

- Квест по путеводителю –18.00 (50 рублей);

- Авторская экскурсия Михаила Теребова "Польза, прочность, красота" – 19.00 (70 рублей);

- Авторская экскурсия Светланы Воробьевой "Как мера и красота скажут" – 20.00 (70 рублей);



Инфоцентр (пл. Кирова, 10а).



- Презентация компьютерной игры "Плотник". Встреча с автором Михаилом Теребовым и разработчиками программы (студия веб-дизайна "Интэрсо") –18.00 (бесплатно);

- Интерактивная экскурсия "В гости к мастеру": рассказ о плотницком и столярном ремесле. Демонстрация изготовления лемеха – 20.00 (70 рублей).

Фондохранилище (пл. Кирова, 10). Время работы: 17.00-22.00.



- Открытие выставки "Музейный портал: жизнь удивительных вещей". Обзорная экскурсия по экспозиции фондохранилища (70 рублей);

- Мастерская "Удивительное дерево": мастер-класс по изготовлению мини-органайзера (100 рублей).



Городской Дом культуры (пл. Кирова, 1). Время работы: 17.00-23.00.



- "Деревянных дел мастера". Интерактивная выставка;

- Демонстрация изготовления инструментов для сетевязания, вязание сетей, демонстрация и выставка изделий мастеров Евгения и Веры Борисовых;

- Изготовление деревянных ложек, демонстрация и выставка изделий мастера Игоря Кагачева;

- Плетение корзин из неокорённой лозы, демонстрация и выставка изделий мастера Ольги Коршуновойд (50 рублей);

- "Высокий плотницкий стандарт" - встреча с руководителем Плотницкого центра музея-заповедника «Кижи» Андреем Ковальчуком –19.00;

- "Мѝровое дерево" от Натальи Кагачевой, мастера по народной игрушке (250 рублей);

- "Лесной олень": сборка фигурок из деревянного конструктора фирмы "Одрина" (басплатно).





Театральная площадка

- Выступление Оркестра кантелистов молодежной студии Дома Кантеле, руководитель Александра Сахарова – 17.00. Вход свободный;

- Спектакль "Грустная комедия" по пьесе Нила Саймона "Комики" (Солнечный мальчик) режиссер Артем Сергеев. Театр: "Камерный театральный формат А 4". Начало в 21.00. Вход свободный.



Не проспите "Ночь искусств"! Искусство объединяет.

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