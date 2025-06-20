Жилой частный дом тушат в поселке Карелии

В посёлке Чернореченский Пудожского района произошел пожар в одноквартирном жилом доме. Тушение осложняют погодные условия.
На момент приезда пожарных дом был охвачен огнём по всей площади, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.
— На месте работают две автоцистерны пожарной части Пудожа. Вода подается от пожарного водоёма, также от реки Чёрная работает помпа на перекачку, — уточнили в ведомстве.
Тушение пожара осложняет порывистый ветер, разлёт тлеющих головней на 100 м. По словам спасателей, сбито два дополнительных очага пожара.
Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Дополнено: спасены четыре жилых двухквартирных дома и хозпостройки. Из горящего дома вынесены документы собственника и крупная сумма денег. Переданы собственнику.
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