Жилой частный дом тушат в поселке Карелии

В посёлке Чернореченский Пудожского района произошел пожар в одноквартирном жилом доме. Тушение осложняют погодные условия.

На момент приезда пожарных дом был охвачен огнём по всей площади, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

— На месте работают две автоцистерны пожарной части Пудожа. Вода подается от пожарного водоёма, также от реки Чёрная работает помпа на перекачку, — уточнили в ведомстве.

Тушение пожара осложняет порывистый ветер, разлёт тлеющих головней на 100 м. По словам спасателей, сбито два дополнительных очага пожара.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Дополнено: спасены четыре жилых двухквартирных дома и хозпостройки. Из горящего дома вынесены документы собственника и крупная сумма денег. Переданы собственнику.