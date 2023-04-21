Жилой дом чуть не сгорел из-за лесного пожара в Карелии (ФОТО)

Вечером 15 июня в лесу Пудожского района произошел пожар, сообщили в Госкомитете по безопасности населения Карелии.

Вечером 15 июня пожарная часть деревни Пяльма выезжала на тушение лесного пожара.



Пламя к тому времени распространилось на площади 50 квадратных метров. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет.



Об этом говорится в сообщении паблика «Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району».















Напомним, ранее мы сообщали о том, как пожарные потушили железную дорогу.