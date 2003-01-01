Жилой дом горел в Сортавальском округе

Огонь вспыхнул на кухне многоквартирного дома в поселке Хелюля.
Сегодня утром, 10 октября, в поселке Хелюля Сортавальского округа загорелась кухня в одной из квартир жилого дома № 22 на Хелюльском шоссе. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 09:15.
Как сообщили спасатели, на место происшествия выехали пожарные расчеты из поселка Хелюля и города Сортавала. Огонь удалось быстро потушить, но он успел повредить имущество на кухне.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Спасатели проводят проверку по факту произошедшего.
