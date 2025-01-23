Административное здание горит в Петрозаводске

На месте работают пожарные.

Пожар произошел сегодня в 17.00 на улице Повенецкой, 16. Загорелось административное здание. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС Карелии.

Прибывшее на место первое подразделение установило, что пожар произошёл на первом этаже. Предположительно, огнём охвачено 30 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших не было. Дальнейшая информация уточняется и будет обновлена.