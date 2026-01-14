Жилой дом практически полностью сгорел в Пудожском районе

В посёлке Кривцы произошёл крупный пожар.
14 января в 17:37 на улице Котовского в посёлке Кривцы Пудожского района произошло возгорание жилого деревянного дома, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
К месту ЧП выехали 11 пожарных. На момент их прибытия огонь охватил практически всю площадь здания. Для тушения пламени спасатели использовали ресурсы трёх автоцистерн.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее жилой частный дом загорелся на улице Пуэтной в Кеми. Пожарным удалось своевременно ликвидировать очаг возгорания. Пострадавших нет.