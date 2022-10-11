Жилой дом сгорел на юге Карелии (ФОТО)

В результате пожара пострадал человек.
Как сообщили в паблике пожарной охраны Олонецкого района, 30 октября произошел пожар в деревне Речная Сельга.
Сигнал на пульт ЕСС-01 поступил в 19.53. В деревне полыхал жилой дом, расположенный по улице Болотная.
В ликвидации пожара участвовали 7 человек личного состава под руководством начальника части. Травмы получил один человек, погибших на пожаре не было.
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