Жилой дом сгорел на севере Карелии

Огонь значительно повредил частный дом в Сегеже.

В МЧС Карелии сообщили о пожаре, произошедшем вчера, 1 июня, в Сегеже. Там в 14.51 поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Приозерная.

Огонь значительно повредил дом. В тушении принимали участие 10 человек на 2 единицах техники.

В паблике противопожарного отряда Сегежского округа были опубликованы фото пожара. Информации о пострадавших не поступало.