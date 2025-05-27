Жилой дом сгорел на севере Карелии

Огонь значительно повредил частный дом в Сегеже.
В МЧС Карелии сообщили о пожаре, произошедшем вчера, 1 июня, в Сегеже. Там в 14.51 поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Приозерная.
Огонь значительно повредил дом. В тушении принимали участие 10 человек на 2 единицах техники.
В паблике противопожарного отряда Сегежского округа были опубликованы фото пожара. Информации о пострадавших не поступало.
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