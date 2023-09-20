Жилой дом сгорел в поселке Карелии

В Сегежском районе поздно вечером произошел пожар.

В поселке Валдай поздно вечером 20 сентября загорелся одноэтажный четырехквартирный дом. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

Тревожный сигнал на пульт диспетчера поступил в 22.30, и через несколько минут пожарные были на месте, но огонь быстро охватил здание. Дом серьезно пострадал — пожар охватил площадь в 216 кв.метров. При этом спасатели успели вытащить из охваченного пламенем дома 3 газовых баллона, предотвратив дальнейшее распространение огня.

Всего пожар тушили 12 спасателей на 3 автоцистернах или пожарных частей Валдая и Надвоиц. Пострадавших не было, причина и ущерб устанавливаются