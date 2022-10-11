Жилой дом сгорел в поселке Карелии

В Пряжинском районе пожарные два часа тушили дом.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Пряжинского района, в субботу, 17 декабря, в 11.36 в поселке Матросы произошел пожар в жилом доме на улице Школьной, 26.

Восемь пожарных и три единицы техники прибыли на место происшествия.

В 13.20 пожарным удалось справиться с огнем.