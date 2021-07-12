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Жилой дом в датском стиле «Терраса» строят в центре Петрозаводска с опережением сроков: новоселье будет раньше

Новости. Общество
10:35, 13 Июля 2021
фото: © «Баренц Групп»

Сроки сдачи в эксплуатацию ЖК «Терраса» с весны 2022 года сдвинулись на декабрь 2021-го в связи с опережающими темпами строительства, сообщили в компании «Баренц Групп». 

На улице Вольной рядом с парком и Неглинкой строится уникальный жилой дом «Терраса», выполненный в датском стиле. Это 4-этажный монолитный дом с кирпичной кладкой натуральных цветов на фасаде, с большими окнами. Такие дома — малоэтажные, в спокойных северных природных тонах строят в Дании, Швеции и Норвегии.

Изначально компания «Баренц Групп» планировала, что дом будет сдан в эксплуатацию весной 2022 года, однако на сегодняшний день очевидно, что дом будет построен и сдан раньше.

Мы побывали на стройплощадке и убедились, что в настоящее время здесь уже идет монтаж инженерных систем, проводятся отделка фасада здания и внутренние отделочные работы, монтаж окон, полным ходом благоустраивается территория вокруг здания.

В компании «Баренц Групп» пояснили, что дом будет сдаваться в эксплуатацию не весной 2022 года, а в декабре 2021 года. Это связано с опережающими темпами строительства.

Главное преимущество «Террасы» — это расположение дома в тихом и зеленом центре Петрозаводска, где в шаговой доступности находится развитая городская инфраструктура — до проспекта Ленина всего 5 минут, в 300 метрах находится гипермаркет «Лента», в 200 метрах — спорткомплекс «Луми». Все близко — магазины, школы, детские сады. Спортивная территория под открытым небом, баскетбольная площадка, турники и т.п.

Жить в ЖК «Терраса»  будет тепло и уютно круглый год — высокий класс энергоэффективности и крышная котельная с природным газом для отопления создадут комфортную среду в любое время года. Круглогодичная горячая вода и низкие коммунальные платежи. Большая парковка на территории жилого комплекса, выполненный по специальным эскизам ландшафтный дизайн. С видеонаблюдением по периметру дома, жильцы будут чувствовать себя защищенными. Особое внимание компания «Баренц Групп» уделяет холлам с авторским дизайном — в них будет сочетаться природные материалы: кирпичная кладка, дерево и зелень.

Компания «Баренц Групп» подготовила презентацию жилого комплекса «Терраса» — https://vk.com/doc-39063541_563924952, в ней подробно рассказала о планировках, инфраструктуре района и способах выгодно купить квартиру.

На сайте terrasa.barenz.group вы можете забронировать квартиру. Подробности уточняйте в отделе продаж по телефону 221-221.

Застройщик: ООО «ТЕРРАСА» — ЖК «ТЕРРАСА». Проектная декларация здесь terrasa.barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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