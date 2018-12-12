Жилой дом в Карелии горит уже более 6 часов

В Медвежьегорском районе горит деревянный жилой дом, погибших пока нет, сообщили в МЧС Карелии.

В 06.01 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского и Сегежского районов выехали на пожар в деревянном жилом доме в п. Шалговаары. В 09.05 пожар локализован, но на данный момент пожарные ведут работы- пожар не ликвидирован.

Известно, что дом практически сгорел. Более точной информации о площади повреждения и погибших пока нет.

Виновные и причины устанавлваются.