Жилой дом в Карелии горит уже более 6 часов

Новости по теме
Загрузка...
В Медвежьегорском районе горит деревянный жилой дом, погибших пока нет, сообщили в МЧС Карелии.
В 06.01 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского и Сегежского районов выехали на пожар в деревянном жилом доме в п. Шалговаары. В 09.05 пожар локализован, но на данный момент пожарные ведут работы- пожар не ликвидирован.
Известно, что дом практически сгорел. Более точной информации о площади повреждения и погибших пока нет.
Виновные и причины устанавлваются.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.12.2018, 12:17
06.12.2018, 10:26
05.12.2018, 17:49
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
Аналитика
Сегодня 11:35
Обществоведение
Почему жители Древлянки три дня сидели без света и виноваты ли в этом энергетики?
Сегодня 10:49
Сегодня 09:14
10.12.2018 15:35
07.12.2018 12:37
Чтиво
07.12.2018 15:50
Без политики
В преддверие новогодних праздников хочется купить подарки всем, кого любишь, и именно в такие моменты хочется иметь возможность хоть где-то сэкономить.
06.12.2018 13:24
04.12.2018 16:05
30.11.2018 14:54
Медиа
10.12.2018 10:39
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии