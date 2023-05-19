Жилой дом в центре Петрозаводска ночью подожгли неизвестные

В начале ночи загорелся дом на улице Гоголя.

Инцидент произошел ночью 24 мая в деревянном доме на улице Гоголя в столице Карелии.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, возгорание случилось в 0.35 ночи. Загорелся двухэтажный деревянный дом по адресу: улица Гоголя, 38. Огонь охватил входную дверь и часть коридора.

На ликвидацию пожара выезжали 10 человек личного состава на 3-х единицах техники. Огонь был быстро потушен. Пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной пожара мог стать умышленный поджог. В настоящее время обстоятельства случившегося и виновные устанавливаются.