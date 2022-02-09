Жилой дом в центре Петрозаводска попытаются признать объектом культурного наследия

В столице Карелии жильцы с проспекта Ленина хотят, чтобы их дом получил статус объекта культурного наследия, что позволило бы им выбить деньги на ремонт здания.

Карельские чиновники предложили жителям дома № 33Б по проспекту Ленина в Петрозаводске добиваться признания постройки объектом культурного наследия. Данный статус позволит получить бюджетные средства на ремонт здания, в котором оно остро нуждается. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В администрации состоялась встреча жителей дома с представителями городской мэрии, Петросовета, Минстроя и Фонда капремонта.

Как сообщили в администрации, дом № 33Б по проспекту Ленина в Петрозаводске построен в 1940 году. С тех пор его никто капитально не ремонтировал. В 2023 году дом должны отремонтировать по программе капремонта, однако сделать это не представляется возможным из-за плохого состояния конструкций здания, пояснили в мэрии.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщал ранее, что в доме нужно сперва провести аварийно-восстановительные работы, причем сделать это за счет программы капремонта нельзя. «Получается, что на это жители должны будут собрать неподъемную для них сумму. В противном же случае здание придется признать аварийным и снести», — пояснял Любарский.

Глава города заявил, что «сносить это здание нежелательно», поскольку оно, по его мнению, представляет историческую ценность.

«Жилье здесь изначально получали профессора Петрозаводского университета. В квартирах уникальной планировки прожило не одно поколение ученых», — мотивировал Любарский свою позицию.

На встрече с жителями дома заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова сказала, что единственный вариант решить проблему — попытаться признать дом объектом культурного наследия, что позволит привлечь бюджетные деньги для выполнения аварийно-восстановительных работ.

«Жильцы поддержали идею, теперь им необходимо написать соответствующее заявление, которое рассмотрит Управление по охране объектов культурного наследия Карелии. В документе нужно будет указать, почему этот дом, по их мнению, заслуживает такой статус», — говорится в сообщении мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что бывшие корпуса ОТЗ в Петрозаводске официально признаны объектами культурного наследия.