Жилой дом вспыхнул на севере Карелии

В Лоухском районе произошёл пожар в частном доме.
Сегодня, 22 ноября, в 13:51 на улице Речной в посёлке Чупа Лоухского района произошло возгорание в частном жилом доме, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
Уже через пять минут, в 13:56, на место происшествия прибыли пятеро пожарных. Пламя, распространившееся на площади 6 м², специалистам удалось потушить в 14:25.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрокотла. В результате ЧП никто из жильцов не пострадал.
Ранее крупный пожар произошёл в двухэтажном частном доме в Лахденпохье — огонь повредил 50 м² здания, однако обошлось без жертв.